Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K1 Magazin

Von A-Vitaminen bis Zink: Die besten Fitmacher für Körper und Seele

Kabel EinsStaffel 2019Folge 36vom 25.10.2019
Von A-Vitaminen bis Zink: Die besten Fitmacher für Körper und Seele

Von A-Vitaminen bis Zink: Die besten Fitmacher für Körper und SeeleJetzt kostenlos streamen

K1 Magazin

Folge 36: Von A-Vitaminen bis Zink: Die besten Fitmacher für Körper und Seele

45 Min.Folge vom 25.10.2019Ab 12

Jedes Jahr das gleiche Spiel: Draußen wird es kalt, nur selten scheint die Sonne und sobald einer bei der Arbeit krank ist, erwischt es einen selbst auch. In der kalten Jahreszeit sind über 200 unterschiedliche Viren für Husten und Schnupfen verantwortlich. Am besten ist es, das eigene Immunsystem schon vorher zu stärken. Aber wie genau? Und: Äpfel total! Die wichtigsten Dinge rund um das Lieblingsobst der Deutschen / Thermomix gegen Profikoch: Wer macht die bessere Linsensuppe?

Weitere Folgen in Staffel 2019

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

K1 Magazin
Kabel Eins
K1 Magazin

K1 Magazin

Alle 6 Staffeln und Folgen