Von A-Vitaminen bis Zink: Die besten Fitmacher für Körper und Seele
K1 Magazin
Folge 36: Von A-Vitaminen bis Zink: Die besten Fitmacher für Körper und Seele
45 Min.Folge vom 25.10.2019Ab 12
Jedes Jahr das gleiche Spiel: Draußen wird es kalt, nur selten scheint die Sonne und sobald einer bei der Arbeit krank ist, erwischt es einen selbst auch. In der kalten Jahreszeit sind über 200 unterschiedliche Viren für Husten und Schnupfen verantwortlich. Am besten ist es, das eigene Immunsystem schon vorher zu stärken. Aber wie genau? Und: Äpfel total! Die wichtigsten Dinge rund um das Lieblingsobst der Deutschen / Thermomix gegen Profikoch: Wer macht die bessere Linsensuppe?
K1 Magazin
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins