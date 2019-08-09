Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Zurück auf Mallorca - Was wurde aus dem "Quick Bite"?

Kabel EinsStaffel 2019Folge 26vom 09.08.2019
Folge 26: Zurück auf Mallorca - Was wurde aus dem "Quick Bite"?

45 Min.Folge vom 09.08.2019Ab 12

Nathalie Kollo betreibt im Südwesten Mallorcas einen Imbiss. Mit dem Lokal hat sie sich vor einem Jahr einen Lebenstraum erfüllt. Doch als der Erfolg ausbleibt, werden ihre Ersparnisse knapp. Kann Frank Rosin der jungen Frau aus der Krise helfen? Das "K1 Magazin" hat Nathalie wenig später erneut auf Mallorca besucht. Und: Tomaten total! Die wichtigsten Dinge rund um das Lieblingsgemüse der Deutschen / Krieg am Gartenzaun: Was man seinem Nachbarn verbieten kann und was nicht Rechte: kabel eins

