Zurück auf Mallorca - Was wurde aus dem "Quick Bite"?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 26: Zurück auf Mallorca - Was wurde aus dem "Quick Bite"?
45 Min.Folge vom 09.08.2019Ab 12
Nathalie Kollo betreibt im Südwesten Mallorcas einen Imbiss. Mit dem Lokal hat sie sich vor einem Jahr einen Lebenstraum erfüllt. Doch als der Erfolg ausbleibt, werden ihre Ersparnisse knapp. Kann Frank Rosin der jungen Frau aus der Krise helfen? Das "K1 Magazin" hat Nathalie wenig später erneut auf Mallorca besucht. Und: Tomaten total! Die wichtigsten Dinge rund um das Lieblingsgemüse der Deutschen / Krieg am Gartenzaun: Was man seinem Nachbarn verbieten kann und was nicht Rechte: kabel eins
Weitere Folgen in Staffel 2019
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K1 Magazin
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins