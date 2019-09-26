Wenn die Reise zum Albtraum wird: Peter Giesels härteste Abzocke-FälleJetzt kostenlos streamen
Folge 33: Wenn die Reise zum Albtraum wird: Peter Giesels härteste Abzocke-Fälle
45 Min.Folge vom 26.09.2019Ab 12
Peter Giesel deckt weltweit Abzocken in Urlaubsländern auf. Ob in Neapel beim Handykauf oder beim Parken am Goldstrand in Bulgarien, nirgendwo sind Touristen vor organisiertem Betrug sicher. Doch so manche Konfrontation mit den Kriminellen verläuft gefährlich und bei einem Fall landet Peter sogar unschuldig im Gefängnis. Im "K1 Magazin" schildert er die Hintergründe zu seinen härtesten Fällen. Und: Straßensanierung in Hessen: Wer zahlt Gebäudeschäden? / Thermomix gegen Profikoch
