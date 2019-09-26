Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Wenn die Reise zum Albtraum wird: Peter Giesels härteste Abzocke-Fälle

Kabel EinsStaffel 2019Folge 33vom 26.09.2019
Wenn die Reise zum Albtraum wird: Peter Giesels härteste Abzocke-Fälle

Folge 33: Wenn die Reise zum Albtraum wird: Peter Giesels härteste Abzocke-Fälle

45 Min.Folge vom 26.09.2019Ab 12

Peter Giesel deckt weltweit Abzocken in Urlaubsländern auf. Ob in Neapel beim Handykauf oder beim Parken am Goldstrand in Bulgarien, nirgendwo sind Touristen vor organisiertem Betrug sicher. Doch so manche Konfrontation mit den Kriminellen verläuft gefährlich und bei einem Fall landet Peter sogar unschuldig im Gefängnis. Im "K1 Magazin" schildert er die Hintergründe zu seinen härtesten Fällen. Und: Straßensanierung in Hessen: Wer zahlt Gebäudeschäden? / Thermomix gegen Profikoch

Weitere Folgen in Staffel 2019

Alle Staffeln im Überblick

