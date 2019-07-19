Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Vorsicht Taschendiebe! Wie schützt man sich richtig?

Kabel EinsStaffel 2019Folge 23vom 19.07.2019
K1 Magazin

Folge 23: Vorsicht Taschendiebe! Wie schützt man sich richtig?

47 Min.Folge vom 19.07.2019Ab 12

In deutschen Großstädten zählt Taschendiebstahl zu den häufigsten Straftaten. Über 100.000 Fälle wurden im letzten Jahr angezeigt. Der Schaden: über 34 Millionen Euro. Doch was hilft gegen die Langfinger? Wie gut ist ein Gürtel mit integriertem Geheimfach für Geld? Was bringt ein Taschenalarm? "K1 Magazin"-Reporter Peter Giesel hat das herausgefunden. Und: Datenklau bei Kreditkarten: "K1 Magazin" macht den Test / Thermomix gegen Profikoch: Hähnchen mit Paprika Rechte: kabel eins

