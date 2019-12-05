Imbissstand in Existenznot: Was wurde aus der "Kleinen Braterei"?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 41: Imbissstand in Existenznot: Was wurde aus der "Kleinen Braterei"?
90 Min.Folge vom 05.12.2019Ab 12
Stefan und Yvonne haben einen großen Traum: Endlich raus aus Hartz IV. Das Ehepaar mit zwei kleinen Kindern wagt den Schritt in die Selbstständigkeit - mit dem Imbissstand "Kleine Braterei" im hessischen Friedberg. Doch das Geschäft läuft nicht. Kann Frank Rosin der Familie helfen, mit dem Imbiss endlich genügend Geld zum Leben zu verdienen? Das "K1 Magazin" war vier Monate nach dem Einsatz nochmal vor Ort. Und: Das Fondue-Duell Fett gegen Brühe: Was schmeckt besser?
Weitere Folgen in Staffel 2019
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K1 Magazin
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins