K1 Magazin

Imbissstand in Existenznot: Was wurde aus der "Kleinen Braterei"?

Kabel EinsStaffel 2019Folge 41vom 05.12.2019
Imbissstand in Existenznot: Was wurde aus der "Kleinen Braterei"?

Folge 41: Imbissstand in Existenznot: Was wurde aus der "Kleinen Braterei"?

90 Min.Folge vom 05.12.2019Ab 12

Stefan und Yvonne haben einen großen Traum: Endlich raus aus Hartz IV. Das Ehepaar mit zwei kleinen Kindern wagt den Schritt in die Selbstständigkeit - mit dem Imbissstand "Kleine Braterei" im hessischen Friedberg. Doch das Geschäft läuft nicht. Kann Frank Rosin der Familie helfen, mit dem Imbiss endlich genügend Geld zum Leben zu verdienen? Das "K1 Magazin" war vier Monate nach dem Einsatz nochmal vor Ort. Und: Das Fondue-Duell Fett gegen Brühe: Was schmeckt besser?

