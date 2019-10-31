Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2019Folge 37vom 31.10.2019
45 Min.Folge vom 31.10.2019Ab 12

Gibt es als Arzt Patienten, die man besonders gerne hat oder gar nicht mag? Und würde man sich im eigenen Krankenhaus behandeln lassen? Wie geht man damit um, wenn ein Patient stirbt? Das "K1 Magazin" hat mit Passanten gesprochen und herausgefunden, welche Frage sie einem Arzt oder einer Krankenschwester immer schon mal stellen wollten. Oberarzt Dr. Christian Feil und Schwester Karina haben ehrlich geantwortet. Und: Thermomix gegen Profikoch: Geschnetzeltes mit Gnocchi

Kabel Eins
