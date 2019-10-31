Mal ehrlich: Heikle, lustige und berührende Fragen an einen Arzt und eine KrankenschwesterJetzt kostenlos streamen
Folge 37: Mal ehrlich: Heikle, lustige und berührende Fragen an einen Arzt und eine Krankenschwester
45 Min.Folge vom 31.10.2019Ab 12
Gibt es als Arzt Patienten, die man besonders gerne hat oder gar nicht mag? Und würde man sich im eigenen Krankenhaus behandeln lassen? Wie geht man damit um, wenn ein Patient stirbt? Das "K1 Magazin" hat mit Passanten gesprochen und herausgefunden, welche Frage sie einem Arzt oder einer Krankenschwester immer schon mal stellen wollten. Oberarzt Dr. Christian Feil und Schwester Karina haben ehrlich geantwortet. Und: Thermomix gegen Profikoch: Geschnetzeltes mit Gnocchi
