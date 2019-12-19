Zurück im "Gasthof im Gsteinigt": Wie geht es dem Wirtepaar Inge und Michael heute?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 43: Zurück im "Gasthof im Gsteinigt": Wie geht es dem Wirtepaar Inge und Michael heute?
89 Min.Folge vom 19.12.2019Ab 12
Der gelernte Koch Michael hatte den großen Traum vom eigenen Restaurant. Diesen Traum erfüllte er sich zusammen mit seiner Frau Inge mit dem "Gasthof im Gsteinigt" im oberfränkischen Arzberg. Doch nach der kostspieligen Renovierung kommen zu wenige Gäste in das Lokal. Das Paar, das zwei kleine Kinder hat, ist verzweifelt. Kann Frank Rosin ihnen helfen? Das "K1 Magazin" war zwei Monate nach dem Einsatz des Sternekochs noch einmal in Oberfranken. Und: Wisch-Saugroboter im Test
Weitere Folgen in Staffel 2019
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K1 Magazin
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins