Zurück im "Gasthof im Gsteinigt": Wie geht es dem Wirtepaar Inge und Michael heute?

Kabel EinsStaffel 2019Folge 43vom 19.12.2019
Folge 43: Zurück im "Gasthof im Gsteinigt": Wie geht es dem Wirtepaar Inge und Michael heute?

89 Min.Folge vom 19.12.2019Ab 12

Der gelernte Koch Michael hatte den großen Traum vom eigenen Restaurant. Diesen Traum erfüllte er sich zusammen mit seiner Frau Inge mit dem "Gasthof im Gsteinigt" im oberfränkischen Arzberg. Doch nach der kostspieligen Renovierung kommen zu wenige Gäste in das Lokal. Das Paar, das zwei kleine Kinder hat, ist verzweifelt. Kann Frank Rosin ihnen helfen? Das "K1 Magazin" war zwei Monate nach dem Einsatz des Sternekochs noch einmal in Oberfranken. Und: Wisch-Saugroboter im Test

