Abzocke und dreister Betrug - Wenn der Urlaub zum Albtraum wirdJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 34: Abzocke und dreister Betrug - Wenn der Urlaub zum Albtraum wird
45 Min.Folge vom 10.10.2019Ab 12
Peter Giesel deckt weltweit Abzocke in Urlaubsländern auf. In Hong Kong kommt er zum Beispiel einem dreisten Betrug mit überteuerten Elektrogeräten auf die Spur. Peter Giesel entlarvt Kriminelle und zeigt, wie sie ahnungslosen Touristen das Geld aus der Tasche ziehen. Und: Zwischen Einziehen und Ausziehen - Die größten Irrtümer rund ums Mieten und Wohnen / Zwei auf einen Streich: Schafft der Thermomix Vorspeise und Hauptgericht gleichzeitig?
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins