Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K1 Magazin

Abzocke und dreister Betrug - Wenn der Urlaub zum Albtraum wird

Kabel EinsStaffel 2019Folge 34vom 10.10.2019
Abzocke und dreister Betrug - Wenn der Urlaub zum Albtraum wird

Abzocke und dreister Betrug - Wenn der Urlaub zum Albtraum wirdJetzt kostenlos streamen

K1 Magazin

Folge 34: Abzocke und dreister Betrug - Wenn der Urlaub zum Albtraum wird

45 Min.Folge vom 10.10.2019Ab 12

Peter Giesel deckt weltweit Abzocke in Urlaubsländern auf. In Hong Kong kommt er zum Beispiel einem dreisten Betrug mit überteuerten Elektrogeräten auf die Spur. Peter Giesel entlarvt Kriminelle und zeigt, wie sie ahnungslosen Touristen das Geld aus der Tasche ziehen. Und: Zwischen Einziehen und Ausziehen - Die größten Irrtümer rund ums Mieten und Wohnen / Zwei auf einen Streich: Schafft der Thermomix Vorspeise und Hauptgericht gleichzeitig?

Weitere Folgen in Staffel 2019

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

K1 Magazin
Kabel Eins
K1 Magazin

K1 Magazin

Alle 6 Staffeln und Folgen