Kabel EinsStaffel 2019Folge 24vom 26.07.2019
47 Min.Folge vom 26.07.2019Ab 12

Die Deutschen machen am liebsten im eigenen Land Urlaub. Ein beliebtes Reiseziel ist Berlin - über acht Millionen Bundesbürger haben im vergangenen Jahr die deutsche Hauptstadt besucht. Sie sind ein lukratives Ziel für Trickbetrüger und Geschäftemacher. Das "K1 Magazin" zeigt die größten Touristenfallen in der Bundeshauptstadt. Und: Urlaub in der Hochsaison: Wo gibt es jetzt noch günstige Reisen? / Camping-Urlaub leichtgemacht: Wie gut ist Outdoor-Zubehör? Rechte: kabel eins

