Traditionshaus vor dem Aus: Was wurde aus dem "Gasthaus Bauer"?

Kabel EinsStaffel 2019Folge 42vom 12.12.2019
90 Min.Folge vom 12.12.2019Ab 12

Karoline Eckhardt und Björn Teschemacher betreiben das "Gasthaus Bauer" im niedersächsischen Grünenplan. Vor vier Jahren übernahmen sie das alteingesessene Lokal. Doch was als großer Traum begann, steht jetzt kurz vor dem Bankrott. Die Schulden sind hoch und bei Koch Björn schwindet die Motivation. Kann Frank Rosin aus der Krise helfen? Das "K1 Magazin" war zwei Monate später vor Ort. Und: Raclette-Geräte im Test / Gänsebraten fix & fertig: Wie gut ist das Online-Weihnachtsmenü?

