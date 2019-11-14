Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Erziehung extrem - Wie Eltern und Schulen in Amerika ihre Kinder ausbilden!

Kabel EinsStaffel 2019Folge 38vom 14.11.2019
Folge 38: Erziehung extrem - Wie Eltern und Schulen in Amerika ihre Kinder ausbilden!

46 Min.Folge vom 14.11.2019Ab 12

Viele Kinder verwandeln sich während der Pubertät in kleine Rebellen und können sich nur schwer konzentrieren. In den USA greifen Eltern und Schulen nun zu außergewöhnlichen Maßnahmen, um den Nachwuchs auf den Alltag vorzubereiten: Von der Fußfessel bis hin zu Meditationsunterricht zeigt das "K1 Magazin" die extremsten Erziehungsmethoden. Und: Smombies - Wie Smartphone-Nutzer sich selbst und andere gefährden! / Thermomix gegen Profikoch - Wer kann besser spanisch kochen?

