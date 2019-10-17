Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wie man sich gegen Abzocke im Urlaub wehrt: Peter Giesel entlarvt die häufigsten Touristenfallen

Kabel EinsStaffel 2019Folge 35vom 17.10.2019
45 Min.Folge vom 17.10.2019Ab 12

Urlauber werden im Ausland nicht selten Opfer von Trickbetrügern und dubiosen Geschäftemachern. Peter Giesel zeigt bei seinem Einsatz weltweit, wo Touristen überall "abgezockt" werden. Doch wie verhält man sich, wenn man auf einen Betrug hereingefallen ist? Und: Sparen ohne Ende? Bonusprogramme und Rabattaktionen im Test / Nach "Wiener Art" - Wie gut sind Fertigschnitzel aus dem Kühlregal?

