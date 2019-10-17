Wie man sich gegen Abzocke im Urlaub wehrt: Peter Giesel entlarvt die häufigsten TouristenfallenJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 35: Wie man sich gegen Abzocke im Urlaub wehrt: Peter Giesel entlarvt die häufigsten Touristenfallen
45 Min.Folge vom 17.10.2019Ab 12
Urlauber werden im Ausland nicht selten Opfer von Trickbetrügern und dubiosen Geschäftemachern. Peter Giesel zeigt bei seinem Einsatz weltweit, wo Touristen überall "abgezockt" werden. Doch wie verhält man sich, wenn man auf einen Betrug hereingefallen ist? Und: Sparen ohne Ende? Bonusprogramme und Rabattaktionen im Test / Nach "Wiener Art" - Wie gut sind Fertigschnitzel aus dem Kühlregal?
