Folge 25: Frank Rosin und seine schwierigsten Fälle
48 Min.Folge vom 02.08.2019Ab 12
Seit neun Jahren hilft Rosin erfolglosen Gastronomen auf die Sprünge. Was er bei den Rettungsbesuchen vorfindet, ist oft zum Davonlaufen: Zoff unter Mitarbeitern, überforderte Wirte, finanzielle Katastrophen. Und manchmal scheitert der Hilfseinsatz vorzeitig! Exklusiv für das "K1 Magazin" blickt Frank Rosin zurück auf vier seiner schwierigsten Fälle. Und: Rumpsteak teuer gegen billig: Steaks grillen, aber richtig! / Mit dem Auto in den Urlaub: Praktisches Pkw-Zubehör im Test. Rechte: kabel eins
