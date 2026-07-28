Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kärnten heute

Kärnten heute vom 28.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1192vom 28.07.2026
Kärnten heute vom 28.07.2026

Kärnten heute vom 28.07.2026Jetzt kostenlos streamen

Kärnten heute

Folge 1192: Kärnten heute vom 28.07.2026

20 Min.Folge vom 28.07.2026

Wehrdienstreform: Mehr Zeit beim Heer geplant | Hepatitis: Behandlung macht große Fortschritte | Leber-Gesundheit: Gespräch mit Markus Peck | Land regelt zentrale Punkte im Tourismusgesetz | Meldungen | Künstlerin Meina Schellander feiert 80. Geburtstag | "Neues von gestern": Metnitzer Totentanz

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Kärnten heute
ORF2
Kärnten heute

Kärnten heute

Alle 1 Staffeln und Folgen