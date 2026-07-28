Kärnten heute vom 28.07.2026Jetzt kostenlos streamen
Kärnten heute
Folge 1192: Kärnten heute vom 28.07.2026
20 Min.Folge vom 28.07.2026
Wehrdienstreform: Mehr Zeit beim Heer geplant | Hepatitis: Behandlung macht große Fortschritte | Leber-Gesundheit: Gespräch mit Markus Peck | Land regelt zentrale Punkte im Tourismusgesetz | Meldungen | Künstlerin Meina Schellander feiert 80. Geburtstag | "Neues von gestern": Metnitzer Totentanz
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kärnten heute
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: ORF 2