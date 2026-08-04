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Kärnten heute

Kärnten heute vom 04.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1199vom 04.08.2026
Kärnten heute vom 04.08.2026

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Kärnten heute

Folge 1199: Kärnten heute vom 04.08.2026

19 Min.Folge vom 04.08.2026

Arbeitsrecht und Hitze: Klimaanlage kein Muss | Flughafen Klagenfurt: Zukunft trotz Flugreduzierung? | Meldungen | Mobile Photovoltaik in Bewegung: Bleiburger Firma punktet | Cimzars Thriller spielt in Kärntner Idylle | Marco Hallers Erlebnisse bei der Tour de France | 1986: Erich Tenner als Schiffstankwart

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