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Kärnten heute
Folge 1198: Kärnten heute vom 03.08.2026
21 Min.Folge vom 03.08.2026
Themen | Auch Wald- und Forstwirtschaft leidet unter der Trockenheit | Landesforstdirektor Matitz bschreibt die Hitzeschäden in den Wäldern | Tauziehen um Radweg zwischen Ossiacher See und Millstätter See geht weiter | Kurzmeldungen | Eishockey-Ikone Josef "Sepp" Puschnig gestorben | Trendsport Pumpfoiling erobert die Kärntner Seen | "Kärntnerisch-G'red't"-Team in Hermagor unterwegs | Verabschiedung
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