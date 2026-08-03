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Kärnten heute

Kärnten heute vom 03.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1198vom 03.08.2026
Kärnten heute vom 03.08.2026

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Kärnten heute

Folge 1198: Kärnten heute vom 03.08.2026

21 Min.Folge vom 03.08.2026

Themen | Auch Wald- und Forstwirtschaft leidet unter der Trockenheit | Landesforstdirektor Matitz bschreibt die Hitzeschäden in den Wäldern | Tauziehen um Radweg zwischen Ossiacher See und Millstätter See geht weiter | Kurzmeldungen | Eishockey-Ikone Josef "Sepp" Puschnig gestorben | Trendsport Pumpfoiling erobert die Kärntner Seen | "Kärntnerisch-G'red't"-Team in Hermagor unterwegs | Verabschiedung

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