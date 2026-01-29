Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: "Zur schönen Aussicht" - Zwischen Warscheneck und Dachstein

ORF IIIStaffel 1Folge 330vom 29.01.2026
Klingendes Österreich: "Zur schönen Aussicht" - Zwischen Warscheneck und Dachstein

Klingendes Österreich

Folge 330: Klingendes Österreich: "Zur schönen Aussicht" - Zwischen Warscheneck und Dachstein

60 Min.Folge vom 29.01.2026

Wurzeralm, Michaelerberg, Stoderzinken, Hauser Kaibling, Brandalm und Hunerkogel – sie alle verdienen den Titel "schöne Aussicht". Doch die Sendung mit Sepp Forcher bietet weit mehr als beeindruckende Panoramen. Musikalische und gesangliche Darbietungen verbinden sich mit kulturellen Sehenswürdigkeiten von Gröbming und Haus im Ennstal, der weiten Landschaft der steirischen Ramsau und dem stillen Juwel des Bodensees im Seewigtal. Über allem erheben sich die mächtigen Berge der Niederen Tauern und der Dachsteingruppe – steinerne Wächter eines klingenden Gesamterlebnisses. Bildquelle: ORF/ORF/Anton Wieser

