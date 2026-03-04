Klingendes Österreich: "Donauberge" - zeitlos und ruhevollJetzt kostenlos streamen
Klingendes Österreich
Folge 332: Klingendes Österreich: "Donauberge" - zeitlos und ruhevoll
60 Min.Folge vom 04.03.2026
"Klingendes Österreich" widmet sich den Donaubergen, die dem Strom seine eindrucksvolle Kulisse geben. Die Reise beginnt im Mostviertel bei einem Mostbauern, wo Birnen zu edlen Getränken verarbeitet werden. Stationen sind u. a. Rems und Erla, Wallsee, der Tierpark Haag, Ardagger und der Kollmitzberg. Höhepunkt ist der 962 Meter hohe Jauerling. Bildquelle: ORF/Landesstudio Steiermark/Anton Wieser
