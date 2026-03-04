Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klingendes Österreich

ORF IIIStaffel 1Folge 332vom 04.03.2026
60 Min.Folge vom 04.03.2026

"Klingendes Österreich" widmet sich den Donaubergen, die dem Strom seine eindrucksvolle Kulisse geben. Die Reise beginnt im Mostviertel bei einem Mostbauern, wo Birnen zu edlen Getränken verarbeitet werden. Stationen sind u. a. Rems und Erla, Wallsee, der Tierpark Haag, Ardagger und der Kollmitzberg. Höhepunkt ist der 962 Meter hohe Jauerling. Bildquelle: ORF/Landesstudio Steiermark/Anton Wieser

