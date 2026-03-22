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Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: Land des einsamen Riesen - Im Gail- und Gitschtal in Kärnten

ORF IIIStaffel 1Folge 343vom 22.03.2026
Klingendes Österreich: Land des einsamen Riesen - Im Gail- und Gitschtal in Kärnten

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Folge 343: Klingendes Österreich: Land des einsamen Riesen - Im Gail- und Gitschtal in Kärnten

61 Min.Folge vom 22.03.2026

Von den Almen des oberen Gailtales ragt der Reißkofel als mächtiger Gipfel empor – mit fast 2.400 m der höchste der Gailtaler Alpen. Mächtige Felswände kontrastieren mit dichten Wäldern und saftigen Almwiesen. Die Route führt vom Vorhegg über Kötschach nach Mauthen, weiter nach Dellach zum Besucherzentrum des GEOParks Karnische Alpen, zur Gurina mit römischem Herkulestempel und schließlich zur kleinen Kirche St. Helena mit Wandmalereien aus dem 13. Jahrhundert. Ein Film von Elisabeth Eisner. Bildquelle: ORF/ Anton Wieser

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