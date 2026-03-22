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Klingendes Österreich
Folge 343: Klingendes Österreich: Land des einsamen Riesen - Im Gail- und Gitschtal in Kärnten
61 Min.Folge vom 22.03.2026
Von den Almen des oberen Gailtales ragt der Reißkofel als mächtiger Gipfel empor – mit fast 2.400 m der höchste der Gailtaler Alpen. Mächtige Felswände kontrastieren mit dichten Wäldern und saftigen Almwiesen. Die Route führt vom Vorhegg über Kötschach nach Mauthen, weiter nach Dellach zum Besucherzentrum des GEOParks Karnische Alpen, zur Gurina mit römischem Herkulestempel und schließlich zur kleinen Kirche St. Helena mit Wandmalereien aus dem 13. Jahrhundert. Ein Film von Elisabeth Eisner. Bildquelle: ORF/ Anton Wieser
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