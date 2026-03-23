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Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: Vom Herrenschloss zum Bauernhof - Zwischen Eggenberg und Stübing in der Steiermark

ORF IIIStaffel 1Folge 344vom 23.03.2026
Klingendes Österreich: Vom Herrenschloss zum Bauernhof - Zwischen Eggenberg und Stübing in der Steiermark

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Klingendes Österreich

Folge 344: Klingendes Österreich: Vom Herrenschloss zum Bauernhof - Zwischen Eggenberg und Stübing in der Steiermark

61 Min.Folge vom 23.03.2026

Auf das Schloss Eggenberg in Graz trifft der Begriff Herrenschloss in jedem Fall zu. Seine vornehme, anmutige Schönheit und die volksnahe Zugänglichkeit prädestinieren dieses zeitlose Juwel als Eckpunkt für diese Ausgabe "Klingendes Österreich". Den idealen, nicht minder eindrucksvollen Gegensatz dazu, finden wir in der vorbildlich erhaltenen, gepflegten bäuerlichen Welt des Österreichischen Freilichtmuseums in Stübing. Der nicht übermäßig große Landstrich zwischen diesen beiden Glanzstücken unserer Kultur steckt voller Überraschungen. Einiges davon "klingend" zu zeigen, ist die Absicht unserer Sendung, die am Fürstenstand hoch über Graz beginnt. Ein Film von Elisabeth Eisner. Bildquelle: ORF/Anton Wieser

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