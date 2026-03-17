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Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: Die Mattig - Vom Ursprung zur Mündung

ORF IIIStaffel 1Folge 339vom 17.03.2026
Klingendes Österreich: Die Mattig - Vom Ursprung zur Mündung

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Klingendes Österreich

Folge 339: Klingendes Österreich: Die Mattig - Vom Ursprung zur Mündung

62 Min.Folge vom 17.03.2026

Im Ursprunger Moor beginnt der Weg der Mattig. Über Obertrumer See und Grabensee führt sie durch das bäuerlich geprägte Innviertel bis nach Braunau am Inn, wo sie in den Inn mündet. Auf ihren 40 Kilometern begegnet sie zahlreichen landschaftlichen und kulturellen Besonderheiten. Regie: Elisabeth Eisner Präsentation: Sepp Forcher Bildquelle: ORF/Landesstudio Steiermark/Anton Wieser

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