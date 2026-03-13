Klingendes Österreich: Talein - Talaus - Im Großarl- und GasteinertalJetzt kostenlos streamen
Klingendes Österreich
Folge 337: Klingendes Österreich: Talein - Talaus - Im Großarl- und Gasteinertal
62 Min.Folge vom 13.03.2026
Beide Täler hatten in früheren Zeiten eines gemeinsam: sie waren vom Salzachtal aus nur über Höhenwege zugänglich. Die unbezwingbaren Schluchten der Liechtensteinklamm und der Gasteinerklamm erlauben nur dem Wasser ein Durchkommen. Für unser "Klingendes Österreich" beginnt die Großarler Welt demnach bei der "Alten Wacht", jener Stelle an der sich die Landschaft taleinwärts zu weiten beginnt. Talaus beeindrucken die großen Hotelpaläste um den Gasteiner Wasserfall, das Weitmoser Schlössl in Bad Hofgastein und in Dorfgastein wiederum die Höhenwelt der Almen. Bildquelle: ORF/ Anton Wieser
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klingendes Österreich
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3