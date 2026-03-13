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Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: Talein - Talaus - Im Großarl- und Gasteinertal

ORF IIIStaffel 1Folge 337vom 13.03.2026
Klingendes Österreich: Talein - Talaus - Im Großarl- und Gasteinertal

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Klingendes Österreich

Folge 337: Klingendes Österreich: Talein - Talaus - Im Großarl- und Gasteinertal

62 Min.Folge vom 13.03.2026

Beide Täler hatten in früheren Zeiten eines gemeinsam: sie waren vom Salzachtal aus nur über Höhenwege zugänglich. Die unbezwingbaren Schluchten der Liechtensteinklamm und der Gasteinerklamm erlauben nur dem Wasser ein Durchkommen. Für unser "Klingendes Österreich" beginnt die Großarler Welt demnach bei der "Alten Wacht", jener Stelle an der sich die Landschaft taleinwärts zu weiten beginnt. Talaus beeindrucken die großen Hotelpaläste um den Gasteiner Wasserfall, das Weitmoser Schlössl in Bad Hofgastein und in Dorfgastein wiederum die Höhenwelt der Almen. Bildquelle: ORF/ Anton Wieser

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