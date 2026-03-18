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Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: Tirol - Zwischen Inn und Ziller

ORF IIIStaffel 1Folge 341vom 18.03.2026
Klingendes Österreich: Tirol - Zwischen Inn und Ziller

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Klingendes Österreich

Folge 341: Klingendes Österreich: Tirol - Zwischen Inn und Ziller

61 Min.Folge vom 18.03.2026

Sepp Forcher reist diesmal von Rattenberg am Inn über die Burgen Matzen und Lichtenwerth zum Kirchweiler St. Gertraudi und ins Seen- und Bauernhofgebiet Kramsach in Tirol. Regie: Elisabeth Eisner Präsentation: Sepp Forcher Bildquelle: ORF/Anton Wieser

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