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Klingendes Österreich

Inmitten stiller Berge - Vom Tirolerkogel bis Mürzzuschlag

ORF IIIStaffel 1Folge 335vom 11.03.2026
Inmitten stiller Berge - Vom Tirolerkogel bis Mürzzuschlag

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Folge 335: Inmitten stiller Berge - Vom Tirolerkogel bis Mürzzuschlag

60 Min.Folge vom 11.03.2026

Zwischen Ötscher und Schneealpe liegt eine stille Bergwelt voller Überraschungen. Auf den ersten Blick ein Widerspruch: Was hat Tirol mit Mürzzuschlag zu tun? Doch bei Annaberg erhebt sich tatsächlich der Tirolerkogel – umgeben von Gipfeln wie Göller, Gippel und Waxenegg. Große Namen fehlen hier, dafür locken Weite, Ruhe und besondere Geschichten. Eine musikalische Reise durch die "stillen Berge" Niederösterreichs und der Steiermark. Ein Film von Elisabeth Eisner. Bildquelle: ORF/ORF/Anton Wieser

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