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Klingendes Österreich

Im Rebenland - Zwischen Stainz und Leibnitz

ORF IIIStaffel 1Folge 331vom 04.03.2026
Im Rebenland - Zwischen Stainz und Leibnitz

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Folge 331: Im Rebenland - Zwischen Stainz und Leibnitz

60 Min.Folge vom 04.03.2026

Die Doku verbindet Wein und Kultur: Neben Stainz, Arnfels, Leutschach und Gamlitz entdecken Zuseher Hallstattgräber, Schlösser wie Gleinstätten und römische Ausgrabungen in Flavia Solva und Seggauberg. Regie: Elisabeth Eisner Moderation: Sepp Forcher Bildquelle: ORF/Alois Kuschetz

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