Im Rebenland - Zwischen Stainz und LeibnitzJetzt kostenlos streamen
Klingendes Österreich
Folge 331: Im Rebenland - Zwischen Stainz und Leibnitz
60 Min.Folge vom 04.03.2026
Die Doku verbindet Wein und Kultur: Neben Stainz, Arnfels, Leutschach und Gamlitz entdecken Zuseher Hallstattgräber, Schlösser wie Gleinstätten und römische Ausgrabungen in Flavia Solva und Seggauberg. Regie: Elisabeth Eisner Moderation: Sepp Forcher Bildquelle: ORF/Alois Kuschetz
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