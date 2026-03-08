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Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: Wege durch die Zeiten - Hemmaland und Nockalm in Kärnten

ORF IIIStaffel 1Folge 334vom 08.03.2026
Klingendes Österreich: Wege durch die Zeiten - Hemmaland und Nockalm in Kärnten

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Klingendes Österreich

Folge 334: Klingendes Österreich: Wege durch die Zeiten - Hemmaland und Nockalm in Kärnten

62 Min.Folge vom 08.03.2026

Die 174. Ausgabe von "Klingendes Österreich" führte in die Gurktaler Alpen. Die ruhige Berglandschaft, zahlreiche alte Kirchen, Schloss Straßburg und der Gurker Dom prägen die dortige Region. Vom ehemaligen Pilgerhospiz Spitalein ging es weiter in die Nockberge – nach Hochrindl und St. Lorenzen, der höchstgelegenen Pfarre Kärntens. Den landschaftlichen Höhepunkt bildete die Nockalmstraße. Bildquelle: ORF/Anton Wieser

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