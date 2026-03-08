Klingendes Österreich: Wege durch die Zeiten - Hemmaland und Nockalm in KärntenJetzt kostenlos streamen
Klingendes Österreich
Folge 334: Klingendes Österreich: Wege durch die Zeiten - Hemmaland und Nockalm in Kärnten
62 Min.Folge vom 08.03.2026
Die 174. Ausgabe von "Klingendes Österreich" führte in die Gurktaler Alpen. Die ruhige Berglandschaft, zahlreiche alte Kirchen, Schloss Straßburg und der Gurker Dom prägen die dortige Region. Vom ehemaligen Pilgerhospiz Spitalein ging es weiter in die Nockberge – nach Hochrindl und St. Lorenzen, der höchstgelegenen Pfarre Kärntens. Den landschaftlichen Höhepunkt bildete die Nockalmstraße. Bildquelle: ORF/Anton Wieser
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