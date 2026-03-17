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Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: Zweimal Österreich - Zwischen Gloggnitz und Forchtenstein

ORF IIIStaffel 1Folge 340vom 17.03.2026
Klingendes Österreich: Zweimal Österreich - Zwischen Gloggnitz und Forchtenstein

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Klingendes Österreich

Folge 340: Klingendes Österreich: Zweimal Österreich - Zwischen Gloggnitz und Forchtenstein

62 Min.Folge vom 17.03.2026

Sepp Forcher erkundet historische Orte abseits der großen Touristenpfade. "Zweimal Österreich" erinnert an die Doppelgründung 1919 und 1945 mit Karl Renner. Außerdem besucht er zwei Orte, die mit Renner verbunden sind: Gloggnitz, Hochwolkersdorf und Schloss Eichbüchl. Regie: Elisabeth Eisner Präsentation: Sepp Forcher Bildquelle: ORF/Anton Wieser

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