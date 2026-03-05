Klingendes Österreich: Großartiges Kärnten - Von der Landskron zur HochosterwitzJetzt kostenlos streamen
Klingendes Österreich
Folge 333: Klingendes Österreich: Großartiges Kärnten - Von der Landskron zur Hochosterwitz
60 Min.Folge vom 05.03.2026
Eine klingende Reise führt durch jenes Kärntner Land, das vom geheimnisvollen Magdalensberg ausstrahlt. Von der Gerlitzen öffnet sich der Blick zum Ossiacher See, zur Ruine Landskron und weiter zum Wachsenberg und nach Maria Saal. Über Viktring, den Wörthersee und das Zollfeld wächst die Erwartung, bis die Burg Hochosterwitz erscheint. Längsee, Schloss Frauenstein und St. Veit vollenden diese neugierig machende Wanderung. Bildquelle: ORF/Anton Wieser
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klingendes Österreich
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3