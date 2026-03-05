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Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: Großartiges Kärnten - Von der Landskron zur Hochosterwitz

ORF IIIStaffel 1Folge 333vom 05.03.2026
Klingendes Österreich: Großartiges Kärnten - Von der Landskron zur Hochosterwitz

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Folge 333: Klingendes Österreich: Großartiges Kärnten - Von der Landskron zur Hochosterwitz

60 Min.Folge vom 05.03.2026

Eine klingende Reise führt durch jenes Kärntner Land, das vom geheimnisvollen Magdalensberg ausstrahlt. Von der Gerlitzen öffnet sich der Blick zum Ossiacher See, zur Ruine Landskron und weiter zum Wachsenberg und nach Maria Saal. Über Viktring, den Wörthersee und das Zollfeld wächst die Erwartung, bis die Burg Hochosterwitz erscheint. Längsee, Schloss Frauenstein und St. Veit vollenden diese neugierig machende Wanderung. Bildquelle: ORF/Anton Wieser

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