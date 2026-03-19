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Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: Ober- und unterirdische Wunderwelten - Zwischen Pöllauberg und Frohnleiten

ORF IIIStaffel 1Folge 342vom 19.03.2026
Klingendes Österreich: Ober- und unterirdische Wunderwelten - Zwischen Pöllauberg und Frohnleiten

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Klingendes Österreich

Folge 342: Klingendes Österreich: Ober- und unterirdische Wunderwelten - Zwischen Pöllauberg und Frohnleiten

61 Min.Folge vom 19.03.2026

Die Gemeinde Pöllauberg mit ihrer wunderbaren Marienwallfahrtskirche auf dem Samstagsberg steht am Beginn der 183. Sendung "Klingendes Österreich". Danach spannt sich der Bogen über die hügelige, reizvolle Landschaft des Grazer Berglandes zum Schloss Frondsberg, nach Anger zum Rauchstubenhaus in Edelschachen und durch die eindrucksvolle Weizklamm zu den zaubervollen Höhlenwelten des Katerlochs, der Grasslhöhle und der Semriacher Lurgrotte. Regie führt Elisabeth Eisner. Bildquelle: ORF/Anton Wieser

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