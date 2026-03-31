"Das alte Kloster und die einsamen Berge" - Seckauer Alpen und GleinalmJetzt kostenlos streamen
Klingendes Österreich
Folge 346: "Das alte Kloster und die einsamen Berge" - Seckauer Alpen und Gleinalm
60 Min.Folge vom 31.03.2026
Die Sendung erkundet die stille Bergwelt der Seckauer Alpen in den Niederen Tauern. Neben Wäldern und Almen stehen das Kloster Seckau, die Kirchen „Maria Schnee“ auf Hochalm und Gleinalmsattel sowie Sehenswürdigkeiten wie Grafenalm, Ingeringsee, Schloss Prankh und das Gleinalmschutzhaus im Fokus. Bildquelle: ORF/Anton Wieser
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klingendes Österreich
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3