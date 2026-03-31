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Klingendes Österreich

"Das alte Kloster und die einsamen Berge" - Seckauer Alpen und Gleinalm

ORF IIIStaffel 1Folge 346vom 31.03.2026
"Das alte Kloster und die einsamen Berge" - Seckauer Alpen und Gleinalm

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Folge 346: "Das alte Kloster und die einsamen Berge" - Seckauer Alpen und Gleinalm

60 Min.Folge vom 31.03.2026

Die Sendung erkundet die stille Bergwelt der Seckauer Alpen in den Niederen Tauern. Neben Wäldern und Almen stehen das Kloster Seckau, die Kirchen „Maria Schnee“ auf Hochalm und Gleinalmsattel sowie Sehenswürdigkeiten wie Grafenalm, Ingeringsee, Schloss Prankh und das Gleinalmschutzhaus im Fokus. Bildquelle: ORF/Anton Wieser

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