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Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: "Das große Stift und seine Nachbarn" - Von Melk bis Gaming

ORF IIIStaffel 1Folge 347vom 08.04.2026
Klingendes Österreich: "Das große Stift und seine Nachbarn" - Von Melk bis Gaming

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Folge 347: Klingendes Österreich: "Das große Stift und seine Nachbarn" - Von Melk bis Gaming

60 Min.Folge vom 08.04.2026

Rund um das Stift Melk führt die Doku durch die vielfältige Region abseits der Wachau: vom Dunkelsteinerwald über historische Orte wie Aggsbach und Mauer bis ins Texingtal und zur Burg Plankenstein. Höhepunkt ist die wiederbelebte Kartause Gaming, die neues Leben in ein jahrhundertealtes Erbe bringt. Regie: Elisabeth Eisner Präsentation: Sepp Forcher Bildquelle: ORF/Anton Wieser

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