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Klingendes Österreich

"Die Packalpe" - Einsame Schönheit nebenbei

ORF IIIStaffel 1Folge 349vom 09.04.2026
"Die Packalpe" - Einsame Schönheit nebenbei

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Klingendes Österreich

Folge 349: "Die Packalpe" - Einsame Schönheit nebenbei

60 Min.Folge vom 09.04.2026

"Klingendes Österreich“ zeigt die stille Schönheit entlang der Pack zwischen Graz und Klagenfurt. Im Fokus stehen Landschaften, Seen und Orte wie Hirschegg, Maria Lankowitz, Edelschrott sowie Bad St. Leonhard und Reichenfels. Versteckte Natur und Kultur abseits der Autobahn. Regie: Elisabeth Eisner Präsentation: Sepp Forcher Bildquelle: ORF/Anton Wieser

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