"Die Packalpe" - Einsame Schönheit nebenbeiJetzt kostenlos streamen
Klingendes Österreich
Folge 349: "Die Packalpe" - Einsame Schönheit nebenbei
60 Min.Folge vom 09.04.2026
"Klingendes Österreich“ zeigt die stille Schönheit entlang der Pack zwischen Graz und Klagenfurt. Im Fokus stehen Landschaften, Seen und Orte wie Hirschegg, Maria Lankowitz, Edelschrott sowie Bad St. Leonhard und Reichenfels. Versteckte Natur und Kultur abseits der Autobahn. Regie: Elisabeth Eisner Präsentation: Sepp Forcher Bildquelle: ORF/Anton Wieser
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