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Klingendes Österreich

Von den Kletterfelsen zu den Weinbergen - Von der Hohen Wand zu den Dreiländerecken

ORF IIIStaffel 1Folge 350vom 09.04.2026
Von den Kletterfelsen zu den Weinbergen - Von der Hohen Wand zu den Dreiländerecken

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Klingendes Österreich

Folge 350: Von den Kletterfelsen zu den Weinbergen - Von der Hohen Wand zu den Dreiländerecken

60 Min.Folge vom 09.04.2026

"Klingendes Österreich“ führt durch Niederösterreich, Burgenland und die Steiermark, von der Hohen Wand über Neunkirchen bis zu Schlössern wie Frohsdorf, Neudau und Burgau. Begleitet wird die Reise von zahlreichen Musikgruppen, die die Regionen klangvoll präsentieren. Regie: Elisabeth Eisner Präsentation: Sepp Forcher Bildquelle: ORF/Anton Wieser

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