Von den Kletterfelsen zu den Weinbergen - Von der Hohen Wand zu den DreiländereckenJetzt kostenlos streamen
Klingendes Österreich
Folge 350: Von den Kletterfelsen zu den Weinbergen - Von der Hohen Wand zu den Dreiländerecken
60 Min.Folge vom 09.04.2026
"Klingendes Österreich“ führt durch Niederösterreich, Burgenland und die Steiermark, von der Hohen Wand über Neunkirchen bis zu Schlössern wie Frohsdorf, Neudau und Burgau. Begleitet wird die Reise von zahlreichen Musikgruppen, die die Regionen klangvoll präsentieren. Regie: Elisabeth Eisner Präsentation: Sepp Forcher Bildquelle: ORF/Anton Wieser
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Klingendes Österreich
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