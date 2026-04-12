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Klingendes Österreich
Folge 351: Klingendes Österreich: Von Prandegg bis Persenbeug
61 Min.Folge vom 12.04.2026
Für "Klingendes Österreich" führt die Reise von der Burgruine Prandegg über das Waldviertel und das Yspertal bis nach Persenbeug an der Donau. Im Mittelpunkt stehen keine großen Sensationen, sondern besondere Orte wie Heilquellen, Kirchen, Moore, Erdställe und alte Gehöfte in einer von Wald geprägten Landschaft. Regie: Elisabeth Eisner Präsentation: Sepp Forcher Bildquelle: ORF/Anton Wieser
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Klingendes Österreich
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