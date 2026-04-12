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Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: Von Prandegg bis Persenbeug

ORF IIIStaffel 1Folge 351vom 12.04.2026
Klingendes Österreich: Von Prandegg bis Persenbeug

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Klingendes Österreich

Folge 351: Klingendes Österreich: Von Prandegg bis Persenbeug

61 Min.Folge vom 12.04.2026

Für "Klingendes Österreich" führt die Reise von der Burgruine Prandegg über das Waldviertel und das Yspertal bis nach Persenbeug an der Donau. Im Mittelpunkt stehen keine großen Sensationen, sondern besondere Orte wie Heilquellen, Kirchen, Moore, Erdställe und alte Gehöfte in einer von Wald geprägten Landschaft. Regie: Elisabeth Eisner Präsentation: Sepp Forcher Bildquelle: ORF/Anton Wieser

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