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Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: Alte Gute Nachbarschaft - Salzburg-Bayern-Salzburg

ORF IIIStaffel 1Folge 352vom 13.04.2026
Klingendes Österreich: Alte Gute Nachbarschaft - Salzburg-Bayern-Salzburg

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Klingendes Österreich

Folge 352: Klingendes Österreich: Alte Gute Nachbarschaft - Salzburg-Bayern-Salzburg

59 Min.Folge vom 13.04.2026

Gute, alte Nachbarschaft ist unbezahlbar und selten geworden. „Klingendes Österreich“ begibt sich auf Spurensuche zwischen Salzburg und Bayern und besucht zahlreiche Orte, die diese besondere Verbindung zeigen. Die Reise verdeutlicht, dass echte Nachbarschaft ein wertvolles, unverkäufliches Juwel bleibt. Bildquelle: ORF/Wolfram Kainz

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