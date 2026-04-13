Klingendes Österreich: Alte Gute Nachbarschaft - Salzburg-Bayern-SalzburgJetzt kostenlos streamen
Klingendes Österreich
Folge 352: Klingendes Österreich: Alte Gute Nachbarschaft - Salzburg-Bayern-Salzburg
59 Min.Folge vom 13.04.2026
Gute, alte Nachbarschaft ist unbezahlbar und selten geworden. „Klingendes Österreich“ begibt sich auf Spurensuche zwischen Salzburg und Bayern und besucht zahlreiche Orte, die diese besondere Verbindung zeigen. Die Reise verdeutlicht, dass echte Nachbarschaft ein wertvolles, unverkäufliches Juwel bleibt. Bildquelle: ORF/Wolfram Kainz
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klingendes Österreich
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3