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Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: Mondseeland - Im Oberösterreichischen Salzkammergut

ORF IIIStaffel 1Folge 353vom 13.04.2026
Klingendes Österreich: Mondseeland - Im Oberösterreichischen Salzkammergut

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Klingendes Österreich

Folge 353: Klingendes Österreich: Mondseeland - Im Oberösterreichischen Salzkammergut

61 Min.Folge vom 13.04.2026

Die 189. Sendung folgt historischen Spuren im Mondseeland, etwa der früheren Salzkammergut-Lokalbahn. 4000 Jahre alte Pfahlbauten zeugen von früher Kultur und sind im Schloss Mondsee zu sehen. Die Basilika St. Michael erinnert zudem an die bedeutende, älteste Klostergründung Österreichs. Regie: Elisabeth Eisner Kamera: Franz Posch Präsentation: Sepp Forcher Musikalische Leitung: Martin Kiesenhofer Bildquelle: ORF/Anton Wieser

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