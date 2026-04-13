Klingendes Österreich: Mondseeland - Im Oberösterreichischen SalzkammergutJetzt kostenlos streamen
Klingendes Österreich
Folge 353: Klingendes Österreich: Mondseeland - Im Oberösterreichischen Salzkammergut
61 Min.Folge vom 13.04.2026
Die 189. Sendung folgt historischen Spuren im Mondseeland, etwa der früheren Salzkammergut-Lokalbahn. 4000 Jahre alte Pfahlbauten zeugen von früher Kultur und sind im Schloss Mondsee zu sehen. Die Basilika St. Michael erinnert zudem an die bedeutende, älteste Klostergründung Österreichs. Regie: Elisabeth Eisner Kamera: Franz Posch Präsentation: Sepp Forcher Musikalische Leitung: Martin Kiesenhofer Bildquelle: ORF/Anton Wieser
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klingendes Österreich
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3