Klingendes Österreich: Der Untersberg und die Sage vom Kaiser KarlJetzt kostenlos streamen
Klingendes Österreich
Folge 355: Klingendes Österreich: Der Untersberg und die Sage vom Kaiser Karl
61 Min.Folge vom 14.04.2026
Der Untersberg bei Salzburg gilt als sagenumwobener Berg voller Legenden und Kraftplätze. Sepp Forcher lebte dort acht Jahre als Hüttenwirt und kehrt nun zurück, um Erinnerungen nachzugehen und Geschichten zu erzählen, besonders jene über Kaiser Karl. Regie: Elisabeth Eisner Präsentation: Sepp Forcher Bildquelle: ORF/Anton Wieser
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