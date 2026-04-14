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Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: Der Untersberg und die Sage vom Kaiser Karl

ORF IIIStaffel 1Folge 355vom 14.04.2026
Klingendes Österreich: Der Untersberg und die Sage vom Kaiser Karl

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Klingendes Österreich

Folge 355: Klingendes Österreich: Der Untersberg und die Sage vom Kaiser Karl

61 Min.Folge vom 14.04.2026

Der Untersberg bei Salzburg gilt als sagenumwobener Berg voller Legenden und Kraftplätze. Sepp Forcher lebte dort acht Jahre als Hüttenwirt und kehrt nun zurück, um Erinnerungen nachzugehen und Geschichten zu erzählen, besonders jene über Kaiser Karl. Regie: Elisabeth Eisner Präsentation: Sepp Forcher Bildquelle: ORF/Anton Wieser

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