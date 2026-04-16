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Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: "Vorarlberg - Alte Kultur im Ländle"

ORF IIIStaffel 1Folge 358vom 16.04.2026
Klingendes Österreich: "Vorarlberg - Alte Kultur im Ländle"

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Klingendes Österreich

Folge 358: Klingendes Österreich: "Vorarlberg - Alte Kultur im Ländle"

62 Min.Folge vom 16.04.2026

Für „Klingendes Österreich“ wird es wieder einmal höchste Zeit, das Bundesland Vorarlberg zu besuchen. Wir beginnen bei den Gletscherbergen der Silvretta, wandern durch das Montafon und das Große Walsertal hinüber in den Bregenzerwald. Kirchen, Bauernhäuser, Heimatmuseen, kurzum die Träger der alten Kultur stehen diesmal im Mittelpunkt unserer bewundernden Aufmerksamkeit. Bildquelle: ORF/Anton Wieser

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