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Klingendes Österreich

"Der Weg zum Herzen"

ORF IIIStaffel 1Folge 362vom 20.04.2026
"Der Weg zum Herzen"

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Folge 362: "Der Weg zum Herzen"

71 Min.Folge vom 20.04.2026

Die Sendung führt in die Steiermark und beginnt im kaum bekannten Naturschutzgebiet Zirbitzkogel‑Grebenzen. Ausgangspunkt ist das Stift St. Lambrecht, von dem aus eine abwechslungsreiche Wanderung durch Landschaft und Kultur der Region startet. Ihren Höhepunkt findet die Reise am Erzberg in Eisenerz, dem markanten "steirischen Brotlaib". Unter der Regie von Elisabeth Eisner verbindet der Film Natur, Geschichte und musikalische Eindrücke zu einem atmosphärischen Porträt des Landes. Bildquelle: ORF/Anton Wieser

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