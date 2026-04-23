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Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: Boden-Schätze im Hausruck- und Traunviertel

ORF IIIStaffel 1Folge 365vom 23.04.2026
Klingendes Österreich: Boden-Schätze im Hausruck- und Traunviertel

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Klingendes Österreich

Folge 365: Klingendes Österreich: Boden-Schätze im Hausruck- und Traunviertel

62 Min.Folge vom 23.04.2026

Die 140. Ausgabe von Klingendes Österreich führt nach Oberösterreich: Im Mittelpunkt steht die Landesausstellung "Kohle und Dampf" in Ampflwang. Sie zeichnet eindrucksvoll die Ära des Braunkohlenbergbaus und der Dampflokomotiven nach. Sepp Forcher wandert weiter über das geschichtsträchtige Haushamerfeld, besucht den Stehrerhof und zieht über Timelkam bis ins Traunviertel – mit einem Panorama-Finale vor Schloss Wolfsegg. Regie: Kurt Liewehr Präsentation: Sepp Forcher Bildquelle: ORF/Landesstudio Salzburg/Wolfram Kainz

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