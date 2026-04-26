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kreuz & quer reportage

kreuz & quer reportage: Kontinent der Kontraste. Papst Leo XIV. in Afrika

ORF2Staffel 1Folge 18vom 26.04.2026
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Folge 18: kreuz & quer reportage: Kontinent der Kontraste. Papst Leo XIV. in Afrika

30 Min.Folge vom 26.04.2026

Seine bisher längste Auslandsreise führt Papst Leo XIV. nach Afrika. Die Reportage begleitet ausgewählte Stationen dieser Reise, die die großen Kontraste des Kontinents vor Augen führen: Mit Algerien, Wirkungsstätte des Kirchenvaters Augustinus, besucht der Papst ein fast ausschließlich islamisches Land, während in Angola der Katholizismus das religiöse Leben prägt. Neben den aktuellen Begegnungen vor Ort beleuchtet der Film historische Linien und Verbindungen nach Österreich: Eine Kärntner Gemeinde unterstützt seit Jahren Projekte in Angola, Augustinermönche in Wien ordnen die Bedeutung ihres Ordensgründers ein. Die Dokumentation verknüpft Gegenwart und Geschichte und zeigt, wie Glaube über Kontinente hinweg wirkt. Bildquelle: ORF

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