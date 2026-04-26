kreuz & quer reportage: Kontinent der Kontraste. Papst Leo XIV. in AfrikaJetzt kostenlos streamen
kreuz & quer reportage
Folge 18: kreuz & quer reportage: Kontinent der Kontraste. Papst Leo XIV. in Afrika
Seine bisher längste Auslandsreise führt Papst Leo XIV. nach Afrika. Die Reportage begleitet ausgewählte Stationen dieser Reise, die die großen Kontraste des Kontinents vor Augen führen: Mit Algerien, Wirkungsstätte des Kirchenvaters Augustinus, besucht der Papst ein fast ausschließlich islamisches Land, während in Angola der Katholizismus das religiöse Leben prägt. Neben den aktuellen Begegnungen vor Ort beleuchtet der Film historische Linien und Verbindungen nach Österreich: Eine Kärntner Gemeinde unterstützt seit Jahren Projekte in Angola, Augustinermönche in Wien ordnen die Bedeutung ihres Ordensgründers ein. Die Dokumentation verknüpft Gegenwart und Geschichte und zeigt, wie Glaube über Kontinente hinweg wirkt. Bildquelle: ORF
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