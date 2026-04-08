Sprachen der Berge: Durchs Ennstal und seine BergeJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 379: Sprachen der Berge: Durchs Ennstal und seine Berge
45 Min.Folge vom 08.04.2026
Die Doku zeigt die Vielfalt regionaler Dialekte und deren Erhalt. Persönlichkeiten wie Dichterin Priska Dopf und Altbäuerin Ruth Gerharter pflegen Sprache in Alltag und Familie. Auch Traditionen wie ein großes Theaterfest tragen dazu bei, Mundart lebendig zu halten. Bildquelle: ORF/RANFILM
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Land der Berge
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0