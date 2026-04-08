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Land der Berge

Sprachen der Berge: Durchs Ennstal und seine Berge

ORF IIIStaffel 1Folge 379vom 08.04.2026
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Land der Berge

Folge 379: Sprachen der Berge: Durchs Ennstal und seine Berge

45 Min.Folge vom 08.04.2026

Die Doku zeigt die Vielfalt regionaler Dialekte und deren Erhalt. Persönlichkeiten wie Dichterin Priska Dopf und Altbäuerin Ruth Gerharter pflegen Sprache in Alltag und Familie. Auch Traditionen wie ein großes Theaterfest tragen dazu bei, Mundart lebendig zu halten. Bildquelle: ORF/RANFILM

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