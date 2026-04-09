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Land der Berge

Der Grimming und die Ennstaler Almen

ORF IIIStaffel 1Folge 380vom 09.04.2026
Der Grimming und die Ennstaler Almen

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Land der Berge

Folge 380: Der Grimming und die Ennstaler Almen

44 Min.Folge vom 09.04.2026

Der Grimming ragt als markanter Solitär über das Ennstal und fasziniert seit jeher Bergsteiger und Gäste. Die Doku begleitet Einheimische auf ihren Touren, zeigt mit Andreas Jäger die besonderen Wetterphänomene des "Grimma“ und greift Motive aus dem Werk von Paula Grogger auf. Produzent: Markus Raich Redaktion: Manuela Strihavka Bildquelle: ORF/Markus Raich

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