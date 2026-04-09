Der Grimming und die Ennstaler AlmenJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 380: Der Grimming und die Ennstaler Almen
44 Min.Folge vom 09.04.2026
Der Grimming ragt als markanter Solitär über das Ennstal und fasziniert seit jeher Bergsteiger und Gäste. Die Doku begleitet Einheimische auf ihren Touren, zeigt mit Andreas Jäger die besonderen Wetterphänomene des "Grimma“ und greift Motive aus dem Werk von Paula Grogger auf. Produzent: Markus Raich Redaktion: Manuela Strihavka Bildquelle: ORF/Markus Raich
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