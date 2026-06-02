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Landleben

Am Attersee

ORF IIIStaffel 1Folge 268vom 02.06.2026
Am Attersee

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Landleben

Folge 268: Am Attersee

31 Min.Folge vom 02.06.2026

Er gilt als Perle des Salzkammergutes und ist wegen seines tiefen, kalten Wassers berühmt. Hier am Attersee haben sich die traditionellen Berufe noch erhalten, wie etwa der Fischer, der zeitig am Morgen auf den See hinausfährt oder den Almbauern, der sich um seine Kühe kümmert und dann eigenhändig die bäuerlichen Produkte im Ort ausführt. Gestalterin Birgit Mosser hat sich das typische gemeinschaftliche Leben in dieser Region angesehen und zeigt, wie die Leute hier bei der Arbeit und in der Freizeit zusammenhalten. Außerdem zeigt sie in wunderschönen Panoramabildern die einzigartige Gegend. Bildquelle: ORF/PopUp

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