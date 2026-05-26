Landleben
Folge 266: Im Glantal
43 Min.Folge vom 26.05.2026
Im Kärntner Glantal treffen beeindruckende Natur und echte Leidenschaft aufeinander: Heidi und Silvester Kanatschnig verwandelten den Wernhof in ein Westernreiter‑Paradies, während Marcus Wagner in Kraig kreative Holzkunst erschafft. Der traditionsreiche Holzstraßenkirchtag begeistert Jung und Alt, Gert Schneider kämpft seit Jahrzehnten für die historische Gurkthalbahn, und die Trachtengruppe Tigring hält lebendige Traditionen für alle Generationen offen. Bildquelle: ORF/PopUp
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Landleben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3