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Landleben

Im Glantal

ORF IIIStaffel 1Folge 266vom 26.05.2026
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Folge 266: Im Glantal

43 Min.Folge vom 26.05.2026

Im Kärntner Glantal treffen beeindruckende Natur und echte Leidenschaft aufeinander: Heidi und Silvester Kanatschnig verwandelten den Wernhof in ein Westernreiter‑Paradies, während Marcus Wagner in Kraig kreative Holzkunst erschafft. Der traditionsreiche Holzstraßenkirchtag begeistert Jung und Alt, Gert Schneider kämpft seit Jahrzehnten für die historische Gurkthalbahn, und die Trachtengruppe Tigring hält lebendige Traditionen für alle Generationen offen. Bildquelle: ORF/PopUp

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