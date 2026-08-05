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Landleben

Landträume - Von Windischgarsten zur Wurzeralm

ORF IIIStaffel 1Folge 272vom 05.08.2026
Landträume - Von Windischgarsten zur Wurzeralm

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Landleben

Folge 272: Landträume - Von Windischgarsten zur Wurzeralm

42 Min.Folge vom 05.08.2026

Die Region Pyhrn-Priel rund um Hinterstoder steht für gelebte Tradition und ein ursprüngliches Lebensgefühl. Menschen wie Wirt und Musiker Alois Berger bewahren die Verbundenheit zur Natur. Auf der Wurzeralm und am Hutterer-Höss treffen beeindruckende Landschaften auf Bewohnerinnen und Bewohner, die alte Bräuche, Volksmusik und Handwerk lebendig halten. Bildquelle: ORF/Falstaff TV

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