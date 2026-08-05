Landträume - Von Windischgarsten zur WurzeralmJetzt kostenlos streamen
Landleben
Folge 272: Landträume - Von Windischgarsten zur Wurzeralm
42 Min.Folge vom 05.08.2026
Die Region Pyhrn-Priel rund um Hinterstoder steht für gelebte Tradition und ein ursprüngliches Lebensgefühl. Menschen wie Wirt und Musiker Alois Berger bewahren die Verbundenheit zur Natur. Auf der Wurzeralm und am Hutterer-Höss treffen beeindruckende Landschaften auf Bewohnerinnen und Bewohner, die alte Bräuche, Volksmusik und Handwerk lebendig halten. Bildquelle: ORF/Falstaff TV
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