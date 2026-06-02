Landleben
Folge 269: Im Lobmingtal
Tradition, Gemeinschaft und gelebtes Brauchtum prägen das Lobmingtal in der Steiermark. Am Handlmoar Hof in Großlobming leben und arbeiten Bäuerin Marion Moser und ihr Mann Johannes Reinisch. Ein besonderes Ereignis steht an: Ihre Kühe bekommen neue Stallkollegen. In Weißkirchen klappern mehrmals in der Woche die Webstühle. Peter Weber erhält mit Leidenschaft das alte Familienhandwerk. Roland Kocher ist Mechanikermeister und sammelt Oldtimer. Ein ganz besonderes Objekt ist ein Eiswagen aus den 1950er Jahren, mit dem er regelmäßig in der Region unterwegs ist. Josef und Eva-Maria Deutinger sind Norikerzüchter und unternehmen regelmäßig mit der ganzen Familie Kutschenfahrten. Bildquelle: ORF/PAMMER Film
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