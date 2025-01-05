Zum Inhalt springenBarrierefrei
ServusTVStaffel 5Folge 1vom 05.01.2025
73 Min.Folge vom 05.01.2025

Bei Katrin Prähauser diskutieren: Andreas Mölzer, Publizist und FPÖ-Stratege, Martina Salomon, Herausgeberin des "Kurier", Veronika Bohrn Mena, Publizistin sowie András Szigetvari, Politikwissenschaftler und Journalist beim "Standard".

