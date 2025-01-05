Koalition gescheitert, Kanzler geht: Kommt jetzt Kickl?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 1: Koalition gescheitert, Kanzler geht: Kommt jetzt Kickl?
73 Min.Folge vom 05.01.2025
Bei Katrin Prähauser diskutieren: Andreas Mölzer, Publizist und FPÖ-Stratege, Martina Salomon, Herausgeberin des "Kurier", Veronika Bohrn Mena, Publizistin sowie András Szigetvari, Politikwissenschaftler und Journalist beim "Standard".
