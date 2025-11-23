Zum Inhalt springenBarrierefrei
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Österreich im Sinkflug: Werden wir Bürger für dumm verkauft?

ServusTVStaffel 5Folge 36vom 23.11.2025
Folge 36: Österreich im Sinkflug: Werden wir Bürger für dumm verkauft?

77 Min.Folge vom 23.11.2025

Mit Österreich geht es abwärts: Unser Land ist drittletzter beim Wachstum, hat eine der höchsten Steuerquoten in der EU und die Teuerung ist doppelt so hoch wie im Nachbarland Deutschland. Von allen Seiten gibt es Rufe nach tiefgreifenden Reformen und ein “So geht es nicht weiter!” Doch mehr als Reförmchen bringt die Regierung bislang nicht zustande. Warum bekommt die Regierung die Lage nicht in den Griff? Kann sie es nicht - oder fehlt es ihr am Willen?

