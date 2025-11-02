Kein Platz für Notfälle: Wie krank ist unser System?Jetzt kostenlos streamen
Folge 33: Kein Platz für Notfälle: Wie krank ist unser System?
79 Min.Folge vom 02.11.2025
Der Fall einer 55-jährigen Frau aus Oberösterreich erschüttert das Land: Weil in vier umliegenden Spitälern kein einziges Intensivbett frei war, konnte sie nicht behandelt werden - und starb an einem Einriss der Hauptschlagader. Inzwischen wurden zwei weitere tragische Fälle bekannt. Doch wie kann so etwas in einem Land wie Österreich passieren? Wurde das Gesundheitssystem über Jahre kaputtgespart? Und erleben wir bei Gesundheit, Wirtschaft und Migration ein Multiorganversagen des Staates?
